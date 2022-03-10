新冠疫情｜羅致光：80多未爆疫院舍優先「閉環管理」非強制　已安排逆向隔離未染疫院友 (14:48)

羅致光認為，最好是全院員工均參與閉環。被問到如非全院參與，部分員工可返回社區，措施成效是否不足，他稱是風險管理問題，認為永遠不能做到百分之百，又指出「戴口罩都不是百分百（減低感染風險）」，措施是希望盡量減低社區傳染致病毒帶入院舍的風險。

羅致光說，昨天（9日）已有院舍員工入住酒店，當局會不斷尋找合適指定酒店；專車只會服務一間院舍，減低交叉感染風險。當局另會為一些院外有空地及停車場的院舍增設院外貨櫃屋，以作員工臨時宿舍，院舍亦可利用院內的禮堂和活動室等供員工住宿，現時已有20間機構、30間院舍開始進行相關工作。

對於有專家建議「逆向隔離」未受感染的院友，羅致光稱已經開始相關工作，已安排兩間未開業的空置院舍接收非密切接觸及未染疫的院友，當局會視乎人手及院舍地點等陸續安排更多院友逆向隔離。

首批內地照顧員已開工 羅致光：3萬多元薪津非特別吸引

政府早前招聘內地照顧員到本港安老院舍工作，羅致光形容招聘不容易，因要照顧大批體弱確診者，薪酬連津貼3萬多元並非特別有吸引力，而招聘人手會分批來港，每批約30至50人，首批30多人已開始工作，第二批正接受訓練，料一兩天內可加入工作。

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY