新冠疫情｜保安局：青衣方艙醫院硬件屬「應急標準」　新田及往後隔離設施改用坐廁 (14:12)

隔離房間緊絀會安排不相識者同房

謝振中透露，青衣方艙醫院現時的使用率約八成，由於完成檢疫的人離開營地後，需要較長時間清潔及消毒房間，故入住率很難達至百分之百。但由於希望善用隔離空間，當房間用量較緊絀時，會安排互不認識的人共用房間，但重申會盡量安排一人或一個家庭入住同一單位。

促隔離者勿繁忙時間提請求 職員在「可行時間」處理

對於早前有隔離者投訴未能選擇膳食，謝振中表示，承辦商每日會提供4至5款食物，工作人員雖在市民入住前查詢意向以便安排，但市民亦可要求更換食物。他又表示，現時約50個單位會由一名職員提供協助，隔離者可透過WhatsApp聯絡工作人員，但他建議應避免在繁忙時段提出請求，「搭過飛機都知，派緊餐就唔好問佢攞杯麵」，員工將在「可行的時間」處理隔離者的需要。

位於前新田購物城，另一由中央援建的社區隔離設施，昨日已交付港府。謝振中表示，上述設施同樣沒有獨立廁所，但當局聽到市民意見後，得悉香港人不習慣使用踎廁，故從新田「方艙醫院」開始，往後所有相關設施均改用坐廁。

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