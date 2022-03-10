補習教師串謀女友人謀殺野戰友判囚27年　官：本案適合判較長刑期 (13:37)

據了解，案中的事主正因另案在獄服刑。男被告蘇翰韜（31歲）今到庭聽取判刑，同案女被告翟詠詩（21歲）昨（9日）判囚6年半。辯方求情指出，男被告只是誤以為涉案槍械是玩具槍，惟法官反駁指出，陪審團裁定被告罪成，意味不接納他的解釋。

法官判刑時表示，本案因男被告想謀殺事主而起，男被告利用女被告對其好感，指示女被告參與殺人計劃和保管彈藥，屬有部署犯案。法官舉例指出，男被告約女被告在隱蔽的公園交收槍械，明顯知道違法的風險，而且他將所有槍械交予女被告和別人保管，反映他性格聰明和審慎。

就串謀無牌管有槍械及彈藥罪，法官指出涉案彈藥包括滅聲器，傷害他人的潛在風險高，加上被告刻意將彈藥交予別人保管，判以控罪的最重刑期、即14年監禁。

至於串謀謀殺罪，法官指出被告安排兩名男子對事主行兇，並指示女被告跟蹤事主，是利用別人促成殺人計劃，「他們只是步兵，你是司令」；控罪最高刑罰為終身監禁，本案適合較長刑期，故判囚27年。被告的兩罪刑期同期執行，有親友泣不成聲，亦有旁聽者聽到刑期「吓」了一聲。

相關報道：

補習教師串謀謀殺野戰友罪成明判刑 女被告轉特赦證人囚6年半