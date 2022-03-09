補習教師串謀謀殺野戰友罪成明判刑　女被告轉特赦證人囚6年半 (18:13)

認罪女被告為翟詠詩（21歲），受審後罪成的男被告為補習教師蘇翰韜（31歲）。法官李素蘭表示，押後至明早（10日）向男被告判刑。

辯方求情稱，女被告年幼時交由保安局托管，由姨姨撫養長大，一直欠缺父母關愛。辯方表示，女被告案發時年紀尚輕，因為誤信男被告，在其操縱下保管涉案彈藥，冀法庭考慮她坦白認罪和協助控方舉證，給予刑期扣減。

法官判刑時表示，女被告因男被告開設的facebook專頁「我係五毛我係鬼」而結識對方，可能因為成長期間缺乏安全感，她似乎「被愛情蒙蔽雙眼」；即使男被告帶她到荒廢校舍發生性行為，她亦盲目聽從，繼而受男被告指示，協助保管涉案彈藥。法官稱，女被告明顯心智未成熟，亦低估了犯法的嚴重後果。

法官採納13年監禁為量刑起點，考慮到女被告以特赦證人身分作供，扣減她一半刑期，判監6年6個月。