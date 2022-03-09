新冠疫情｜多195患者公院離世　年齡41至105歲　一人已打3針新冠疫苗 (16:44)

公立醫院新增死亡個案當中，98人是院舍院友；178人屬65歲以上長者。其中145人沒有接種疫苗，30人已接種一劑疫苗，19人已接種兩劑疫苗，一人已打3針。

部分較年輕的離世患者個案資料：

．41歲女病人：外傭，被僱主發現在家中廚房暈倒，入院後發現腦出血，同時新冠檢測呈陽性

．45歲女病人：患癌症並已擴散；患者有家人已染疫數日

另外8名50至56歲的病人，分別是院舍院友、患癌、患腦癇或需要長期照顧。

另外，由於數據滯後，今日再公布2月27日至3月7日期間，有95名病人在公立醫院離世，年齡由47至100歲。

衛生署衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，連同在公立醫院以外離世的個案，第五波疫情累計有2656宗死亡個案，死亡率為0.46%，年齡介乎11個月至108歲，中位數為85歲。昨日整體新增291宗死亡個案，包括一宗由殮房呈報個案，涉及一名有長期病患的76歲女子，3月7日被發現死亡。

第五波疫情死亡個案數據：

●死亡率：0.46%

●年齡：11個月至108歲，中位數85歲

．兒童：5宗

．18至59歲：127宗，佔整體死亡個案4.78%

．60歲或以上：2519宗，佔整體死亡個案94.8%

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