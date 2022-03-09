調查：逾七成劏房戶水費業主自訂　濫收達4.6倍　關注團體倡立法劏房裝獨立水表向水務署交費 (15:58)

葵涌劏房居民大聯盟去年12月31日至今年2月15日期間，訪問100名劏房居民，僅兩人享有水務署規定的首12平方米住宅用水免費的限額，4人直接向水務署繳交水費。有90名受訪者須向業主或地產中介繳交水費，75人的水費由業主自訂；業主自訂的每立方米的水費介乎10元至18元不等，高於水務署水費價格，水務署最高級別收費為每立方9.05元。

聯盟收集受訪者的平均用水量，計算出業主濫收水費幅度平均達4.6倍。惟從沒受訪者見過水務署職員於大樓內巡查；即使水務署設熱線供市民舉報，逾八成受訪者憂被「秋後算帳」而不敢舉報。

團體建議立法規定業主須為劏房安裝水務署的獨立水表，由住戶向水務署直接繳交水費；水務署亦應主動執法，增巡查頻率及人數，若發現有疑似濫收水費個案，應主動調查及檢控。本報正向水務署查詢自條例生效以來，職員巡查的劏房的次數、違例個案、檢控及舉報等數字。