DR美容誤殺案女醫生上訴被駁回　上訴庭：原審法官引導陪審團公平清晰 (14:42)

案件由上訴庭副庭長麥機智、法官薛偉成及彭寶琴審理。代表上訴人麥允齡（39歲）一方早前表示，原審法官容許控方修訂起訴書是造成不公，判辭提到，案件事前因陪審團就上訴人未能達成有效裁決而需要重審，原審法官稱修訂控罪屬恰當，可協助陪審團。上訴庭認為，原審法官對於控罪修訂是否公平已作出最適切的決定，拒絕接納上訴方的理據。

上訴方又稱，上訴人是否「嚴重疏忽」乃辯方主要案情，原審法官卻沒特別解釋這個控罪元素。上訴庭認為，當時陪審團裁定被告違反責任，她可預視事主因而承受死亡風險，陪審團已就另4項控罪元素達成共識，原審法官的總結不見有欠公允，認為上訴方沒有合理爭辯之處 。

另一個上訴理據是認為原審法官引導陪審團時出錯。但上訴庭表示，原審法官有問及陪審團，上訴人是否對死者負有照顧責任，顯然施行血液注射療程的上訴人負有責任，上訴方亦同意此點。原審法官強調陪審團須同意全部5個控罪元素，才能裁定被告誤殺罪成。上訴庭認為原審法官指示清晰，讓陪審團考慮控罪元素成立與否，況且陪審團裁決一致，故駁回其上訴。