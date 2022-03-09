新冠疫情｜消委會接48宗快速測試包投訴涉4.8萬元　斥商家趁火打劫抬價售劣質貨 (13:21)

其中一宗投訴指出，市民於2月18日在網店訂購4盒合共8套快速測試包，售價222元，網店聲稱測試包通過歐盟「CE」認證，但市民未能在歐盟通用名單找到相關產品。消委會表示，製造商只須符合歐盟規定、由指定機構評估、遞交技術文件及簽署聲明書，就能在產品標籤印上CE認證，不代表產品經由當局測試。而歐盟去年制定一份通用名單，讓成員國之間互相承認測試結果。如果產品上CE標誌旁，有一組四位數字，代表產品的設計及包裝，適合一般消費者使用。

黃鳳嫺提醒市民注意儲存方法，不要放置在陽光照射或潮濕地方，否則有機會令產品質素提早變差。消委會主席林定國則表示，快速測試包價錢落差很大，建議市民參考通用名單，評估產品的有效性。

另外，為讓消費者確定選購的快速抗原測試產品，獲得香港、內地國家藥品監督管理局、美國食品及藥物管理局以及及歐盟認可，消委會整合了5份官方名單，當消費者輸入品牌名稱或製造商，搜尋器將顯示產品屬於哪張認可名單，以及檢視產品的靈敏度和特異度等。（詳見：消委會推快測認證名單搜尋器 涵蓋香港、內地、歐盟、美國等【搜尋攻略短片】）

消委會稱，目前香港沒有特定法例，規管快速測試包的製造、進口分銷、供應及使用。

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