新冠疫情｜林鄭月娥：3月18日前為院友接種首劑疫苗　無病徵或輕症長者家居隔離 (12:44)

全港院友接種第一劑疫苗

政府爭取在兩周內，即3月18日前，完成香港所有院舍院友接種第一劑疫苗。

無病徵或輕症長者家居隔離

無病徵或只有輕微病徵的長者可在家隔離，政府將為這些長者派送更豐富的抗疫物資包，內有快速測試包、中成藥、溫度計和健康手冊等。由醫護人員主動致電患者查詢身體情況、臨牀評估或遙距診症。如有需要，會安排患者優先送院。

閉環式管理部分安老及殘疾院舍

政府將為部分院舍提供閉環管理，透過專用酒店及專車，讓院舍照顧員以閉環形式上班，不可回家或進入社區，避免感染院友；尚未發生感染的院舍會率先展開閉環管理。

增建長者隔離及暫託社區設施

政府將盡快設立更多長者隔離及暫託社區設施，讓病情較輕或穩定長者使用，並在內地醫護監察下康復。目前已投入服務的相關設施包括亞博1000多張牀位、位於彩榮路及石硤尾兩個室內體育館改裝暫託中心；即將啟用的相關設施包括位於啟德郵輪碼頭共1200張病牀的隔離和暫託中心，以及7個可供改裝的室內體育館。

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