新冠疫情｜林鄭月娥將要求中央派內地醫護支援　公院一半病牀專收新冠病人涉9000張【附其他抗疫措施一覽】 (11:38)

．伊利沙伯醫院改作新冠指定醫院（相關報道：伊利沙伯醫院改作新冠指定醫院 高拔陞：約250非新冠病人將轉院）

．公立醫院約一半病牀改為接收新冠病人病牀，涉9000張病牀，並由私家醫院接收部分醫管局病人。

．向中央提出請求，派出內地醫療團隊支援香港，提升現有設施的人手，包括北大嶼山醫院感染控制中心、亞博。

．由中央援建位於落馬洲河套區的應急醫院，由內地醫療團隊支援，爭取4月內分階段投入服務。

．針對長者感染新型冠狀病毒情況，爭取3月18日前，完成香港所有院舍院友接種第一劑疫苗（相關報道：林鄭月娥：3月18日前為院友接種首劑疫苗 無病徵或輕症長者家居隔離）

林鄭月娥稱全民檢測仍在計劃中，何時啟動需考慮如何達至最佳效果。她又稱，現階段無意義爭拗抗疫政策是與病毒共存或是清零，但強調一定不會以「躺平態度去處理」，因為每條人命均寶貴，政府要確保香港市民身體安全，「呢個係任何以人民至上嘅國家嘅要求，而香港係中華人民共和國不可分離嘅地方，會按國家咁高嘅指標，去進行呢場咁困難嘅抗疫戰」。

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