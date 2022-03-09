新冠疫情｜伊利沙伯醫院改作新冠指定醫院提供1500病牀　高拔陞：約250非新冠病人將轉院 (17:45)

醫院管理局（醫管局）行政總裁高拔陞宣布，伊利沙伯醫院將改為「大型綜合新型冠狀病毒定點醫院」，今起會安排大部分合適而非感染新冠病毒患者轉至其他醫院，初步估算涉380多名病人，其中約250人將轉院，其餘經評估正在康復中患者將獲安排出院，料3至4日內完成轉院程序。高拔陞表示，轉院會集中在九龍中聯網醫院，部分人會轉至其他聯網醫院或私家醫院。

醫管局總行政經理何婉霞下午在疫情記者會補充，伊利沙伯醫院暫定於3月13日早上正式改為新冠定點醫院，提供1500張病牀用來接收新冠病人；其餘約500張病牀預留予仍要留在伊院的病人，包括癌症患者，以及在兒童深切治療部或新生嬰兒深切治療部的病人。伊利沙伯醫院旁邊的逸東酒店已安排房間，供有需要的醫護人員入住。

伊院其他服務：

．急症室：救護車只會把有生命危險或緊急病人運送到伊院，其餘病情不緊急的病人會直接送到其他醫院

．創傷病人：主要由威爾斯親王醫院及瑪麗醫院提供支援

另外，何婉霞表示，律敦治醫院、靈實醫院及東華三院馮堯敬醫院亦將陸續轉為新冠定點醫院。

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