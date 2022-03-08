新冠疫情｜多160患者公院離世　年齡4至105歲 (16:44)

公立醫院新增死亡個案當中，86人是院舍院友；145人屬65歲以上長者。其中116人沒有接種疫苗，25人已接種一劑疫苗，19人已接種兩劑疫苗。

部分較年輕死亡個案：

．昨（7日）已公布的4歲女童（相關報道：8歲及4歲女童染疫後亡 均患長期病已打首針科興疫苗）

．20歲男病人：有心漏和腎盂積水情況，屬長期病患者，沒有接種疫苗

．25歲男病人：院舍院友，患腦癇症及智力較低

．36歲男病人：院舍院友，有唐氏綜合症和腦癇症

因數據滯後，何婉霞公布2月21日至3月6日另有127新冠患者離世，年齡56至102歲。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，再有4宗死亡個案不經醫管局系統呈報，由衛生署法醫解剖時檢測發現新冠陽性，4人年齡32歲至85歲，全有慢性病患，他們分別於2月16日、3月1日及2日離世。

未滿3歲童染疫現嘶吼症 留醫深切治療部

另外，公院暫有74名患者情況危殆，105人情況嚴重，其中69人留醫深切治療部。留醫深切治療部的患者當中包括一名未滿3歲幼童，何婉霞表示，該幼童早前不適數日，發燒及流鼻水，其後因嘶吼症於3月2日到聯合醫院急症室求醫，當時情況危急，醫護為其插喉後轉送瑪麗醫院深切治療部繼續治療，使用擴張氣管藥、類固醇、抗病毒藥物治療後情況已好轉，今日毋須再插喉。

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