新冠疫情｜港增28475陽性　接獲14715快測有效呈報個案 (16:36)

快速測試申報平台昨晚（7日）6時開始運作，至午夜共收到17,236宗屬3月6日及7日快測陽性的呈報個案，惟部分屬重複，經扣減後有14,715宗屬有效呈報個案，當中有2018宗個案已交身分證及快測圖像資料，另12,697宗有待上載，當局會在集齊資料後視作新個案計算及發出隔離令。

至於在2月26日至3月5日經快速測試陽性的市民，經平台呈報資料後，衛生防護中心會在3月14日呈報期限後統計數字，再作公布。

累計690安老230殘疾人士院舍爆疫

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，再有23間院舍新增新冠個案，其中15間涉及安老院舍、8間來自殘疾人士院舍，共涉及278宗個案，包括234名院友、44名院舍職員。累計690間安老院舍爆疫，佔全港86.9%（當中69%出現10宗以上個案），涉及16,200名院友及4470名員工。累計230間殘疾人士院舍爆疫，佔全港總數68.7%（當中有66%出現10宗以上個案），涉及4800名院友及1710名員工。

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