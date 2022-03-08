少年打籃球涉違限聚令被3便衣警按地制伏　涉襲警被捕 (15:33)

根據網媒「Channel C」片段，三名便衣人員於籃球內把一名少年制伏地上，少年期間有掙扎，並指對方「你推先㗎喎」。其後籃球場後方一名男子上前調停並謂「好小事」，但被警員呼喝離開。

事主父親接受「Channel C」訪問時表示，其長子有15歲、次子13歲。他指，便衣到場時，因長子的籃球被卡於球框，故他著其他少年將籃球射上籃框協助取出，「因為佢唔聽話，仲要攞返個波，就推我個仔。我個仔用心口頂返佢，另一個人就箍頸，開始撳低佢來打」。長子事後面部、手及胸口受傷，眼鏡亦已破爛。

他批評，警員未有穿上制服，出示證件僅「一閃而過」，根本未知其身分真偽。他又指事件期間，便衣警多次以粗言穢語喝罵少年，並質疑警方面對少年及兒童時，是否需要動員三名大漢。

警方回覆查詢指，前日下午約5時接報該籃球場有多人聚集，懷疑有人未有佩戴口罩，而到場後在場人士即時散去，兩名男子被截停調查。警方稱，其中一名男子情緒激動，並以手襲擊兩名警員，故男子涉嫌襲警被捕，現時保釋候查，需於四月上旬報到。另兩人因涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章），被發出定額罰款通知書。