風雨蘭：未成年性侵事主比例升　疫下求助增或因事主與涉事親屬同住一室增壓力 (13:50)

風雨蘭資深研究主任邱志衡表示，一般性侵個案當中，只有五成事主會報警；兒童性侵個案更只有三成事主報警，因為事主求助時往往已事隔多年，沒有證據，而且或因涉及家人，憂報警會影響家庭關係。

在新型冠狀病毒疫情下，風雨蘭總幹事王秀容指出因家居隔離及限聚令等，大家減少社交接觸；不少性侵事主是遭親屬性侵，且要與侵犯者同住一室，令事主孤立感及精神壓力增加，因此疫下求助人數增。王秀容又提及，政府宣傳叫人遇性侵時大叫及逃走，但家庭性暴力事主未必可單以此應對，促為事主提供更多熱線支援。

風雨蘭新推出《倖存者言-童年性侵倖存者口述故事》一書，輯錄9名童年性侵事主口述故事，事主受訪時由19至61歲不等，有人初次遭性侵時年僅8歲。書中一名事主Pame在10歲時遭表哥性侵，曾向母親求助，但母親不明白其意，將她打發離開，令性侵持續，Pame表示當年自己表達不清，家人接收不到其求助信息，她希望大家讀到此書，學會更敏銳地了解兒童表達的事情。