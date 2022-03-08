23歲男屯門暴動襲警等罪成囚4年　官：稱救女友持棍衝向警員置法律不顧 (12:43)

2019年10．1國慶，有示威者在屯門大會堂外聚集，有警員遇襲及被淋腐蝕液體，3青年當日被捕，被控暴動、非法集結及襲警等罪，其中兩人非法集結罪脫，23歲髮型師助理則被裁定暴動、襲警、管有物品意圖損壞財產共3罪成立，今（8日）在區域法院（移師至西九龍裁判法院）判刑。暫委法官高偉雄表示，被告聲稱拯救女友而持棍狀物衝向警員是置法律於不顧，此舉或激發示威者作暴力行為，終判處監禁4年。
被告葉浩軒（23歲）本由大律師郭憬憲代表，其事務律師甫開庭稱，因郭憬憲新型冠狀病毒檢測呈陽性，今無法出庭，被告同意繼續進行判刑。
法官判刑稱，本案暴動規模不大，僅歷時十多分鐘，案中較嚴重的暴力行為在被告被制服後才發生，惟不能忽略被告持棍狀物衝向警員。雖辯方聲稱被告只為拯救被制服的女友，但他不曾向感化官提及此事，法官對說法有保留；即使所言屬實，其行為置法律於不顧，與以自己方式私下解決問題的人無異，更有可能激發示威者對警員使用暴力。
法官表示，當日有示威者向警員及記者淋潑腐蝕液體，屯門大會堂的設施遭嚴重破壞，招致逾120萬元維修費，加上考慮被告的參與程度、在暴動期間干犯另外兩罪，以4年作暴動罪量刑；考慮無證據顯示被告使用兩支噴漆塗鴉，以及襲警罪行須判處阻嚇性刑罰，分別以監禁6周及3個月作量刑。由於3罪出於同一事件，法官下令3罪同期執行，判監4年。
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