新冠疫情｜新冠病毒快速抗原測試陽性呈報系統啟用【附連結】 (18:11)

．所有陽性結果須於檢測當日或翌日申報，即3月6日及7日的結果可於7日申報

．申報者需提供個人資料、同住家人（家居接觸者）資料、病徵、家居環境資料、快測照片；系統會詢問家庭狀況是否擠迫、需否入住社區隔離設施，中心會盡可能因家居情況或需要，盡早安排入住隔離設施，以免傳染家人

．系統會安排核酸覆核測試，由承辦商在當日或翌日上門作鼻腔拭子檢測

．申報者收到短訊要用連結上載快測結果照片、身分證等資料，成功上載後可透過衛生防護中心發出連結取得隔離令，並安排進入醫院、社區治療或隔離設施

．會向家居接觸者發短訊，按連結上載身分證明文件，之後下載檢疫令

．申報時需上載快速抗原測試盒的相片圖片的位置，若市民遺失或沒有拍攝相片，可在上載位置簡單聲明，例如測試盒已丟棄，由於現時容許申報之前的快測陽性個案，故容許特殊處理，但日後作網上申報時，則必須上載快測結果相片

．檢疫及隔離安排與核酸檢測陽性者一致

．會盡快安排向申報者派發電子手環及抗疫物資包，但預計推出初期會有大量市民呈報，故派物資需時

．部分市民已在2月26日或之後用快測驗出陽性，故在2月26日至3月5日通過快測驗出陽性的市民，可在系統今日啟用後一周內，即3月14日前補交資料，登記後會獲補發陽性結果當日起計的隔離令或檢疫令

．預計平台啟用後有大批市民使用，建議在上述日子快測陽性者毋須急於在今日申報；近兩日剛取得陽性結果的市民，衛生防護中心呼籲在今日或明日（8日）盡快申報

．若有市民不懂使用網上平台，可致電1836119熱線協助登記，由系統自動處理，衛生防護中心會根據電話號碼聯絡相關市民處理申報程序，但需時較使用網上平台呈報為長

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