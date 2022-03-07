5青年非法集結罪成　4人分囚4月及半年　一人判入更生中心 (12:06)

被判罪成的被告包括葉卓邦（17歲，案發時年齡，下同）、吳南海（19歲）、唐恒輝（23歲）、龔漢文（22歲）和盧宇柏（19歲）。其中唐恒輝、龔漢文、盧宇柏因新冠型冠狀病毒疫情未能出席，其代表律師同意在3人缺席下判刑，否則其還押時間可能比實際刑期長。葉卓邦被判入更生中心；吳南海判囚半年，認罪獲扣減三分之一刑期，總刑期為4個月；其餘3人判囚半年。

葉卓邦父母撰寫的求情信表示，懇請法官及社會「給予迷失的一代更大寬容和更新的機會，人誰無過，希望讓年輕人重拾正軌，為社會多建設，發光發熱」；各被告亦本性善良，勤奮積極，在社會氣氛下一時衝動，以錯誤的方式表達訴求，現已有悔意。

李官總結本案涉及3個階段的非法集結，數十至200人「時而聚集，時而散開」，來回佔據長沙灣和欽州街大部分行車道，歷時約77分鐘，示威者亦沒針對高風險建築物或對公共機構造成嚴重威脅，其間警方舉旗警告，但毋須發射催淚彈，即示威者對抗程度低，亦沒有警員受傷，惟有一名巿民遭襲擊受傷，故以半年為量刑起點。