新冠疫苗｜觀塘apm及青衣港鐵站增設科興疫苗接種中心　周二起預約【附預約等相關連結】 (12:13)

創紀之城5期社區疫苗接種中心

．專為3歲至17歲兒童和青少年及60歲或以上市民接種科興疫苗

．將派發「即日籌」予兒童、青少年和長者

．地址：觀塘道418號創紀之城5期17樓（港鐵觀塘站直達apm二樓，前往創紀之城5期寫字樓大堂乘搭專用升降機到達接種中心）

．開放時間：每天上午8時至下午8時，下午1時半至2時半為清潔時間

港鐵青衣站社區疫苗接種中心

．為所有3歲或以上市民提供科興疫苗接種服務

．將向60歲或以上長者派發「即日籌」

．地址：港鐵青衣站U2層機場快線大堂非付費區（往香港方向）

．開放時間：每天上午8時至下午8時，下午1時半至2時半為清潔時間

兒童接種疫苗所需文件：

．身分證明文件正本；如身分證明文件沒有照片，接種疫苗時須出示帶有學生照片的學校證明文件（例如學校手冊）

．已簽妥的家長同意書【家長同意書範本】

註：兒童須由家長或監護人親自陪同接種疫苗；接種新冠疫苗與季節性流感疫苗或其他疫苗之間，須相隔最少14日。

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY