「綠在區區」門外放滿待回收物品 職員確診影響服務 (00:28)

日前社交媒體流傳「綠在區區」 九龍城的回收點「綠在寨城」門外街道堆滿垃圾裝。記者向職員查詢，職員指上月底因有兩名員工檢測陽性，兩度暫停開放，惟閉館期間仍有不少市民放置回收物，形容情況是「營運以來最誇張」，每次重開職員均須清理六小時。她說，店外有24小時自助回收桶，或因市民不清楚位置，故放在店舖門外。

「綠在上環」亦有同樣情況，社交媒體前日流傳圖片，正門外一度堆滿垃圾袋，約有半人高。記者昨午到港島的「綠在上環」觀察，門外的回收物已被清理，職員正忙於分類回收品，亦有不少市民帶著回收物品前往。記者以市民身份向職員查詢，職員稱每日早上均有這樣的狀況，每日回店均需分類良久，因前日關門半天，不少市民「摸門釘」故放回收物於門口，稱回店清理兩個半小時，直言「日日都好誇張」。

承辦「綠在上環」的坊眾資源管理有限公司營運總監呂鴻賓接收本報查詢時表示，因有職員快速測試陽性，前日暫停運作半日。他說疫情暫未影響回收服務，惟若同事陸續檢測陽性，都會面臨人手短缺問題。他希望可照常提供服務，因即使營業時間縮短，市民都照樣放在門口。