輪候駛進青衣「方艙醫院」　車龍長約1公里 (23:30)

3月1日啟用的青衣「方艙醫院」，可提供3900個應急隔離牀位，接收無病徵或輕症新冠患者。保安局發言人回覆昨晚回覆，截至9時，該處225個房間已供隔離人士入住，涉及272人；以總數有3900個牀位計算，入住牀位比率僅約7%。並指，特區政府一直透過不同方法加快流程，以盡快安排確診者入住社區隔離設施。

至昨晚，消防處推出電郵、WhatsApp熱線及微信帳號，以方便有需要者盡快安排進入社區隔離設施。該人必須為經（1）新型冠狀病毒核酸測試、（2）深喉唾液測試、或（3）快速抗原測試，結果呈陽性的人，症狀輕微並有自理能力。資料如下﹕

● 電郵：fsd_cif@hkfsd.gov.hk

●Whatsapp：5233 1833（或按以下連結向消防處傳送信息：wa.me/message/IGMQN56VPJVEF1）

● 微信帳號：fsd_cif

有意申請者須向消防處提供以下資料：

中文及英文姓名、年齡、性別、證件號碼、電話號碼、住址、檢測方法、檢測呈陽性結果的日期。

消防處稱，會根據隔離設施的使用情況、染疫者的家居情況、病情或其他因素考慮安排的先後次序。收到短訊後，消防處會向染疫者發出進一步指示。

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