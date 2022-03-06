新冠疫情｜多153患者離世　年齡35至105歲 (16:39)

因數據滯後，政府今日公布76名病人分別於2月24日至3月4日離世，年齡24歲至105歲。

醫管局公布較年輕死者的資料：

35歲女病人：有長期病、腎病，到威爾斯親王醫院洗血發現新冠陽性，病情轉差，延至3月5日離世。

47歲女病人：長期臥牀，染疫後病情轉差，延至3月5日離世。

51歲男病人：患末期癌症，2月24日因身體狀況轉差到廣華醫院急症室，其後入院，延至3月5日離世。

52歲女病人：住院舍，2月26日因發燒及氣促到伊利沙伯醫院急症室，其後入院，延至3月5日離世。

56歲男病人：住院舍，2月23日因氣促和咳到博愛醫院急症室，其後入院，延至3月5日離世。

59歲女病人：有精神病背景，住院舍，3月4日因發燒及氣促到屯門醫院急症室，其後入院，延至3月5日離世。

4死經衛生署殮房呈報

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，有4宗死亡個案經衛生署殮房呈報，涉及2男2女，年齡56至89歲，他們沒有入院，死亡日期分別是2月23日、27日及28日，其中3人本身有長期病患。

第五波至今1794死

截至昨天，第五波疫情共有1794宗死亡個案，死亡率為0.39%，年齡介乎11個月至108歲，中位數為85歲。1538宗有長期病患；1047宗住院舍， 佔整體死亡個案58%。

死亡個案年齡：

4宗為兒童個案，全部10歲以下；

89宗為18至59歲個案，佔整體死亡個案4.96%；

1696宗為60歲或以上個案，佔整體死亡個案94.5%，當中有1227宗為80歲或以上長者，佔整體死亡個案68.4%；

餘下5宗年齡不詳。

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