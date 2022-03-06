新冠疫情｜韓正：對港抗疫工作有求必應　關注長者染疫病逝 (13:32)

對於有報道指出，韓正在會上質疑本港私家醫院拒收新冠患者，全國政協委員林健鋒回應稱，韓正關注有長者因新冠疫情去世，形容生命十分寶貴。他表示會上共識是本港醫療設施緊絀，不論公私營醫院都要救人。

蔡冠深表示，韓正希望一眾政協委員對一國兩制充滿信心，強調「港人治港、高度自治」不會改變。特首選舉因疫情押後至5月8日舉行，他稱韓正對選舉延期表示尊重和支持，但未有講述選舉應否再押後，以及對下屆特首和政府的要求。

全國政協常委林建岳表示，香港必須用好中央的支援，汲取內地專家意見，統籌好特區政府各部門及民間力量，將抗疫視作一場「戰爭」，全面動員遏止疫情。他稱，不能單靠公共醫療系統或其他一兩個部門單打獨鬥，必須動員好整個政府以及社會各界力量包括私家醫療共同參與其中，共同為抗疫出力。

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