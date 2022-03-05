新冠疫情｜多150患者公院離世　32歲死者曾打兩針科興一針復必泰　入院揭疑患癌 (16:47)

李立業表示，昨（4日）150宗死亡個案當中，109人無接種新冠疫苗，19人曾打一針，21人已打兩針疫苗，一人已接種3針。衛生署衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指出，91.3%死者生前未完成接種新冠疫苗，未曾打針者死亡率1.25%，較已完成接種者的0.04%高逾30倍。

昨離世患者當中6人較年輕：

．41歲男子：院舍院友，本身行動不便，2月23日下午因發燒去伊利沙伯醫院急症室求診，3月4日凌晨離世

．54歲男子：患癌症及心臟病，2月26日下午因頭暈及低血糖到伊利沙伯醫院急症室求診，之後入院，3月4日離世

．32歲女子：過往無長期病患紀錄，已接種兩針科興及一針復必泰疫苗，2月28日快速測試陽性並發燒，3月2日頸腫脹到瑪嘉烈醫院急症室求診，入院後血液報告異常，疑有急性癌症，3月4日下午離世

．58歲女子：院舍院友，有長期病患，到瑪嘉烈醫院求診，當時有心肌梗塞，3月4日下午離世

．51歲男子：有高血壓，3月2日凌晨到瑪嘉烈醫院急症室求醫，當時不清醒，檢查發現腦出血，入住深切治療部，延至3月4日不治

．59歲男子：院舍院友，有腎病，3月3日氣促到瑪麗醫院急症室求診，當時要急救及插喉，隨後入院，3月4日不治

歐家榮補充，第五波疫情累計有1561宗名新冠患者離世，死亡率0.36%，死者年齡介乎11個月至108歲，中位數85歲。死者當中94.7%是長者，80歲或以上長者則佔整體死亡個案68.7%；其中6名死者未滿18歲，包括4名分別11個月大至9歲的小童。最少909名死者是院舍院友，佔整體死亡人數58.2%。

另外，目前有61名患者情況危殆，全部在深切治療部留醫，其中45人沒有任何新冠疫苗接種紀錄；109名患者情況嚴重，當中77人未有接種疫苗。

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