失效支票網購騙490萬元　商罪科拘6男女 (15:15)

商業罪案調查科署理警司鄧國軒表示，。被捕3男3女，年齡20至47歲，包括集團主腦及5名骨幹成員，部分有黑社會背景，他們涉嫌串謀詐騙被捕。初步調查相信詐騙集團與去年9月至今年2月的72宗同類案件有關，涉案金額達490萬元。

探員在集團主腦藏身的尖沙嘴酒店房間，搜出與騙案有關支票薄、多部手提電話、大量電話儲值卡，當票及變賣物品收據等，及後在多間當舖及二手店起回部分贓物，包括名貴手表、手袋等，合共價值約68萬元。警方相信已瓦解該詐騙集團，行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

元朗警區刑事總督察戴玉麟稱，詐騙集團分工非常仔細，主腦首先在購物平台物色賣家，為博取其信任，會提出面交及銀行轉帳付款，其後派出「跑腿」將失效支票透過櫃員機存入賣家戶口，偽造轉帳證明，令賣家相信貨品金額已存入戶口，及後再派「跑腿」收取貨物，並將騙取的貨品變賣圖利。賣家其後始發現存入金額因支票失效而消失，再無法與騙徒取得聯絡。

戴玉麟續稱，詐騙集團在網上利誘想搵快錢年青人協助當「跑腿」，呼籲市民要多加留意，避免墮入求職陷阱，成為代罪羔羊。