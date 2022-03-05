新冠疫情｜多院舍染疫長者現吸入性肺炎 　孔繁毅︰長期臥牀病毒吸入肺部 (15:10)

孔繁毅指出，正常情況下，健康的人不會將上呼吸道的新冠病毒吸入肺部，但由於院舍長者本身臥牀吞嚥，上呼吸道已經不健康，病毒被吸入肺部，出現吸入性肺炎。他表示，瑪麗醫院目前收治約300名染疫病人，約八成是80歲以上長者，絕大部分來自安老院舍，他見過有長者在入院不久後便離世，原因與年紀大，有很多長期病患及大部分時間臥牀有關。

料單日可增8萬至10萬個案 染疫總人數或達200萬

孔繁毅稱，根據港大公共衛生學院推算，最高峰期本港單日新增新冠陽性個案可達8萬至10萬宗，染疫總人數達150至200萬，預計新增個案數字或會在高位橫行一段時間。

他又說，即使個案數字到頂，要清理病毒及病發仍要數天，個案仍會繼續浮現，要讓患者的病情完結才不會再將病毒傳染出去。他稱，當安老院舍染疫情況飽和，即可能超過六成至七成長者感染，而剩餘長者已接種疫苗並有抗體，疫情便會回落並開始受控，屆時可進行全民檢測，建議於9日內進行3次核酸檢測。

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY