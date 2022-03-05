8男女尖沙嘴暴動罪成囚3年6個月至3年9個月　官：警署外衝突間接挑戰港法治 (12:54)

9名被告為女學生劉維穎（21歲）、助理工程師郭嘉輝（23歲）、學生張文俊（19歲）、女學生梁卓華（22歲）、送貨員黃奕瑋（22歲）、補習社經營者及教師吳紹勤（31歲）、教師韋婷婷（27歲）、有線電視運動節目主持卓麗馨（25歲）及家庭主婦潘慧雯（43歲）。庭上透露，郭嘉輝身處的囚倉有人染疫，今沒有到庭，游官押後至4月12日判刑。

游官判刑時表示，證供顯示被告沒有直接使用暴力，但示威者當日包圍尖沙嘴警署，導致警方撤離附近的巡邏警員，對公眾安全造成影響。游官批評，被告針對警署示威，會影響法治和司法基石，加上高峰期逾千人參與集結，暴動規模不小，故採納3年9個月為量刑起點。

游官認為，劉維穎、張文俊、吳紹勤、韋婷婷和潘慧雯有良好背景，酌情減刑3個月，判他們監禁3年6個月。游官提到，潘慧雯是育有3名子女的單親母親，但她「以一身裝束踏出家門，前往暴動現場時」，應該預想到自己會被捕而影響子女生活。

至於被告梁卓華、黃奕瑋和卓麗馨，游官認為上述3人的求情因素不構成減刑理由，判囚3年9個月。