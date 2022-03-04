九龍塘女子向港鐵車門吐口水　警方到場票控違口罩令 (21:10)

港鐵發言人表示，今早約6時55分，東鐵線列車由火炭開往沙田站時，有乘客按動緊急通話器通知車長，指一名女乘客沒有妥善佩戴口罩。職員分別於沙田及大圍站登車了解情况，並勸喻該女乘客戴好口罩，但未被理會，職員遂報警。列車到達九龍塘站，女乘客阻礙車門關閉，並將鼻水抹在車門上及向車門吐口水。

由該女乘客令列車未能開出，車務控制中心安排乘客下車，轉乘下一班列車繼續行程。涉事女乘客事後由警方帶走處理。東鐵往紅磡方向列車服務一度受阻約5至10分鐘。控制中心亦已安排該列車返回車廠進行清潔及消毒。

警方今早接報，指一名女子在東鐵線九龍塘站，一度除下口罩及阻礙列車駛離月台，其間有乘客不滿，向她施襲後逃去。警員接報到場，經翻查閉路電視和調查後，根據《預防及控制疾病(佩戴口罩)規例》（第599I章），向涉事女子發出定額罰款通知書。案件列普通襲擊，交由九龍城警區跟進。根據法庭，公眾地方不佩戴口罩可罰款5,000元。