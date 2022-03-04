女警涉盜竊管武器露私處受審　警長丈夫稱被告患抑鬱及空間恐懼症 (18:43)

報稱警員的被告劉潔兒（48歲）。案發日期介乎2020年12月至2021年6月，4項盜竊罪指稱的物品包括兩條Gucci圍巾、Godiva店舖內4盒朱古力、一個Starbucks水杯；永旺百貨內一個黑色背囊。她另被指稱管有一把鎅刀以及猥褻暴露陰部。

被告丈夫、馬姓警長供稱，被告2016年調往刑事情報組後壓力大增，抑鬱病情惡化，會不停出汗「自己唔知自己做咩」，需服用鎮靜劑等藥物控制情緒，另有幻聽問題。2018年調回軍裝後情況好轉，但濫藥問題日漸嚴重，出現夢遊和失禁等，要入院戒藥，加上被上司責罵，曾一度持刀打算割脈自殺，翌年在警隊建議下申請提早退休。

丈夫續指出，本案發生後被告企圖燒炭自殺，又不斷聲稱聽到有人想迫害及跟蹤她。控方盤問時，質疑丈夫並無向臨牀心理學家提及被告有幻聽，丈夫不同意，又指出起初以為被告無中生有，經本案後才回想起她有幻聽問題，強調他有提及，只是沒有詳細講太多「我驚人哋話佢痴咗線」。聆訊周一（7日）續。