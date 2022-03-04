新冠疫情｜港增52523陽性　第五波累計逾39萬個案 (16:35)

衛生防護中心公布，截至今日（4日）零時，本港新增52523宗新型冠狀病毒陽性個案，11宗屬輸入個案，其餘為本地個案。第五波疫情至今累計390,449宗陽性個案。新增個案中，1653宗疑屬Omicron變種個案；590個樣本有待化驗，296個樣本病毒量不足以作基因分析。
衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，再有46間院舍新增新冠個案，其中34宗來自安老院舍，12宗自殘疾人士院舍，共涉及739宗個案，院友個案佔552宗，188宗涉及院舍職員。第五波疫情累計有755間院舍爆疫。全港目前72%安老院舍發現新冠個案，涉約9800名安老院舍院友，2850名院舍員工染疫。
歐家榮表示，衛生防護中心就院舍院友接種新冠疫苗諮詢專家及科學委員會的意見，決定將接種科興疫苗首針與第二針由原定相隔28日縮短至21日，而接種復必泰第一及第二針相隔21日則維持不變，未接種新冠疫苗的長者染疫康復4星期後可以打針；若長者之前已接種過疫苗，可相隔3個月後打針，他強調上述安排只適用於院舍院友，並非一般市民。
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