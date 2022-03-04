新冠疫情｜何栢良：推動長者打針重中之重　籲縮短至染疫或康復後4周可打復必泰 (16:18)

何栢良在商台節目指出，目前院舍重中之重的問題是要減少長者重症問題，給予支援，當中安排院友接種疫苗為最重要。但他最近與院舍負責人溝通時發現，雖然估計1000多間院舍中約一半院友早前已接受過醫生評估並同意接種，但簽署同意書後，往往需要3至4星期才能安排到私家醫生接種，情況不能接受。

他又指出，過去十多年醫管局聯網外展隊伍有醫生及護士定期到院舍給予支援，但疫情期間停止，認為當院舍爆發，長者在院舍「困獸鬥」，更需要更頻密提供外展支援，而非暫停服務，「政府高層應該馬上督促醫管局採取行動，糾正支援盲點」。

近期部分院舍安排染疫員工照顧染疫院友，何栢良認為染疫者每日到擠迫環境的院舍工作，會增加其他沒染疫的人的風險，「明白是迫於無奈，但不贊成」。

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