4男女紅磡堵路非法集結藏武罪成　3人判囚9至21個月　1人判更生中心 (19:43)

4名被告為保安員張漢東（28歲）、音響技術員姚子浩（25歲）、現年16歲女童及學生唐健龍（21歲）。

陳官指出，以往有不少人認為大部分港人屬政治冷感，只顧埋頭賺錢，惟社會在2014年漸趨政治化，2019年漸轉激進，本案正是2019年下半年一連串社會暴力事件的延伸，以產生羊群心理效應，增加「繼往開來」聲勢。

陳官續指出，辯方求情顯示無一被告真心認錯，僅認為「錯是社會的錯」。陳官又指出，若檢視各被告的裝備後仍認為他們只是路人甲，只是自圓其說，「是一種掩耳盜鈴的說法」。

陳官同意本案暴力及交通癱瘓程度非同類案件最嚴重，並指出「重裝備」的張漢東以厚硬的靴踢向軍裝警員，令對方上唇傷勢需兩周才癒合可見用力之大；他管有的7個煙霧餅明顯用以對付執法者，增加堵路時的煙火效應，彈射器和彈珠則可作遠距離攻擊，就他面對的非法集結、襲警、管有炸藥及管有攻擊性武器罪判處監禁21個月。

姚子浩管有雷射筆及非法集結判囚15個月；唐健龍的裝備明顯不如首兩名被告，就非法集結罪判囚9個月；考慮16歲女被告的年紀後接納報告建議，判入更生中心。