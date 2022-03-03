4人控公眾地方管有攻擊性武器等　還押下月再訊 (18:31)

被告依次為廟宇職員林冠亨（32歲）、工程師助理談兆衡（27歲）、商人張子龍（34歲）和售貨員吳敬賢（34歲）。控方申請將案件押後，以準備轉介至區域法院審理的文件，並反對4人保釋。

4人同被控在公眾地方管有攻擊性武器，以及屬交替控罪的管有物品意圖毁壞或損壞財產，涉及於2019年8月1日在喜利佳工業大廈外㘭背灣街的公眾地方，攜有24支行山杖和10支球棒。4人另被控無牌管有無線電通訊器，涉及14部無線電通訊機。

第三被告另被控管有物品意圖毁壞或損壞財產，涉及於喜利佳工業大廈的一個單位，保管籐條、噴漆、裝有白汽油的玻璃瓶、油、糖、洗衣粉和廚房毛巾等。首被告和第三被告另被控管有爆炸品和管有物品意圖毁壞或損壞財產共兩罪，涉及於金豪工業大廈第一座的工作室，保管11個煙霧餅和3罐噴漆。