新冠疫情｜港增56827陽性　第五波累計逾33萬個案 (16:43)

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，過去24小時再多37間院舍有員工或院友染疫，21間為安老院，16間為殘疾人院舍，涉及434名院友和132名員工。第五波疫情累計爆疫的院舍共有710間，涉及4100名院友和約1300名員工。

歐家榮表示，染疫者及家居接觸者完成隔離的條件有不同，已接種兩劑新冠疫苗的人染疫後，由採樣當天起計，第6及第7日快速測試陰性，即可回復日常生活，其後如有家人染疫亦不受影響。

至於家居接觸者，已接種兩劑新冠疫苗的人，則須由取樣本起計，第6及第7日快速測試陰性，即可回復日常生活。假如其家庭再有家居接觸者於稍後時間染疫，須在家隔離的日子由最後一宗個案開始計算，如第6及第7日快速測試陰性，即可回復日常生活。

醫管局總行政經理（綜合臨牀服務）李立業補充，有約60名病人在入院篩查中驗出陽性，130多名病人被列密切接觸者；醫管局員工方面，有5251名醫護新冠陽性，約600名康復員工已返回工作崗位。

新冠疫情專輯：bit.ly/3s7mbbY