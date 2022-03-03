新冠疫情｜多144患者離世　年齡42至102歲 (16:47)

昨（2日）144名離世患者當中，56人來自院舍，134人是長者；其中124人無接種疫苗、10人已接種兩劑新冠疫苗、10人已接種一劑疫苗。另有78人情況危殆，其中52人無接種疫苗；116人情況嚴重，其中64人無接種疫苗。

部分新增離世患者個案：

．44歲男病人：住院舍，有長期病、行動不便，2月27日到廣華醫院急症室求醫，有發燒及氣促，醫生為他插喉急救，延至3月2日早上離世。

．42歲小欖醫院殘障男病人：因新冠陽性轉到醫院內科，延至3月2日早上離世。

．56歲女病人：住院舍，2月23日因發燒和氣促到北區醫院急症室，延至3月2日早上離世。

．57歲女病人：有癌症，3月1日因發燒入威爾斯親王醫院急症室，延至3月2日早上離世。

．51歲女病人：有癌症，2月26日因為情況轉差及精神錯亂到將軍澳醫院急症室，延至3月2日早上離世。

．54歲男病人：有高血壓及糖尿病，可自理生活，今年1月接種一劑新冠疫苗，2月22日快速測試陽性，2月23日凌晨入聯合醫院急症室，當時發燒及氣促、維生指數不好，檢查發現肺動脈栓塞，轉送深切治療部，延至3月2日下午離世。

．52歲男病人：有癌症，3月2日早上入東區醫院急症室，出現肺炎，醫生為他插喉搶救並收入病房，延至同日下午約2時不治。

．55歲殘障男病人：住院舍，3月1日到屯門醫院急症室，當時血壓低及發燒，獲安排入住隔離病房，延至3月2日下午離世。

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