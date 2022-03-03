23歲兄與未成年專注力失調胞妹肛交囚27個月　官：重犯風險高 (14:24)

被告為代號T.C.K；罪成控罪指稱他於前年10月30日在東涌某大廈的樓梯和X（案發時14歲）肛交。

法官指出，被告與X的父母育有5女1子，排第二的被告患過度活躍及輕度智障；排第五的X患專注力不足及過度活躍等，智力低於平均。因父母有情緒問題及疏忽照顧子女，X自出娘胎已無與父母同住，案發時入住兒童之家，間中回家度假。

被告的心理專家報告指出，其成長過程欠監管，案發後堅持清白，重犯風險高。創傷報告則顯示，X每年只回家數次，自覺父母對她冷淡，反之鍾愛被告，父母甚至怪責X揭發事件，欲放棄其監管權。X不獲家人諒解，事後情緒低落，有自殘行為，需持續接受輔導。

法官指出，被告10年前被指非禮另外兩名胞妹，一度被送去院舍，不論真假，被告理應知悉性侵行為的嚴重性；另他2015年因盜竊及非禮院舍女職員被判入更生中心。本案而言，X未有反抗，被告或不知X不同意肛交，但被告必然知悉二人為親兄妹及X未成年，被告無使用安全套增加X患性病風險等均屬加刑因素。