新冠疫情｜藥房商會個別牌子止痛退燒藥被搶購缺貨　籲市民買相同效用代替品 (14:12)

張德榮表示，藥房一般存貨量能應付2個月銷量，但市民突然「海嘯式」搶購物資，令存貨在數天內賣光。他又認為，近日搶購潮或與專家有關，有專家「可能低估咗自己影響力」，提及個別牌子止痛退燒藥，令市民爭相購買，但因這款藥物並非香港生產，供應商也缺貨，預計最快一至兩個月才有貨到港。

張德榮說，該品牌有其他成分及效用一樣的代替品，但只有約兩成顧客轉用，其他牌子的止痛退燒藥目前供應充足。他承認近日有藥物價格被抬升，情況不理想，但屬個別藥房操守問題，或因以炒價購入，故亦只能「貴買貴賣」。

崔俊明：公院止痛退燒藥用量增最多10倍

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明在同一節目稱，公立醫院止痛退燒藥供應穩定，但用量較平日增7至10倍，由於私人診所與公營機構均有向本地藥廠買藥，現時需求大，供應或受牽連影響。他預料全民強檢時需求會更多，建議政府盡快安排撲熱息痛原材料供港，令本地藥廠可加快製藥。

崔俊明認為，6歲以下幼童服用成藥前事前最好先諮詢醫生或藥劑師，6歲或以上則可服用，但要留意建議劑量，如市民發燒缺退燒藥，可多飲水、額頭冰敷、用暖水抹身等代替，但如48小時後仍不退燒或抽筋便應盡快求醫；如只是喉嚨痛則飲蜜糖水也可紓緩。

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