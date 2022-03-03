投訴提早結束隔離安排混亂 輕症者：隔離營醫管局乏溝通 (00:26)

上月24日起入住鯉魚門度假村社區隔離設施的Mary（化名）早前曾向本報投訴，婆婆曾在營內咳出血痰但久未獲派藥，她昨再向本報投訴，營內提早結束隔離的資訊混亂，下午致電醫管局熱線查詢何時做快測解除隔離，獲職員告知「入住隔離營翌日」為第1天計算，故對Mary而言昨日（2日）是第6天，可進行首次快測；惟按當局指引，第1天為「首次檢測陽性採集樣本日翌日」，Mary是在上月23日採樣，若按指引推算，前日（1日）已是第6天。

正當Mary疑惑之際，隔離營昨日傍晚通知她，稱收到醫管局指示，如她可提供昨日的快測陰性證明便可離營，惟Mary前日沒做快測，事實上不符連續兩日陰性的要求。

Mary估計實際前日已是第6天，昨日是第7天，醫管局熱線職員為她計錯日子；另一方面隔離營與醫管局溝通不足，隔離營前日一直沒指示她做快測，但局方又誤以為已做，因此才會通知她昨日測試陰性便可離營。

本報已向相關部門查詢安排，尚待回覆。