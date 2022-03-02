新冠疫情｜第五波疫情累計1939兒童入院 (18:15)

關日華表示，專家初步分析過兒童個案，絕大多數均病情輕微，7至10天內會康復，惟變種病毒株Omicron可影響中樞神經，出現發燒及抽筋等症狀，並有較多上呼吸道病徵；而2歲以下幼童，近年較少機會接觸冠狀病毒，免疫系統未成熟，並未能接種疫苗，相信因此「首當其衝」出現較多重症。早前4名染疫兒童離世，他稱未能確認Omicron是否導致較多兒童死亡，正密切跟進4宗兒童死亡個案，將進行病毒學及病理分析等。

關日華表示，新冠口服藥現時主要用於青少年或成年人，幼童用藥未有太多數據，而兒童患者大部分毋須服抗病毒藥，約維持發燒兩至三天，大多數慢慢康復。

不過，他提醒家長，若出現呼吸嘈雜、神智變差及抽筋迹象等，建議馬上送院。若子女有抽筋，家長應助子女側頭避免口腔分泌物嗆到，同時應觀察及記下抽筋情況，例如是單邊還是雙手抽搐，有助醫生診斷。

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