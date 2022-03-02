譚得志發表煽動文字罪成　官同意「光時」解香港從中國分離　打擊港府即中央 (17:50)

就「光復香港 時代革命」八字解讀，辯方專家證人、港大語言學教授梁曉姿利用Google的數據庫搜索「光復」「革命」等字眼被引用的頻率、引用抽樣訪問等方式後，得出「光時」意旨「解決問題，回歸原貌，令香港回到更理想的狀態」。然而，陳官認為研究基礎不科學，加上刻意引用匿名受訪者的意見作論點，有違專家證人對法庭的專業責任；反之同意控方專家證人、嶺大歷史系教授劉智鵬所言，「光時」意旨將香港特區從中國分離出去。

陳官指出，即使辯方爭議被告只指出國安法弊端不涉煽動意圖，但他不認為被告對國安法條文有深入認識，僅陳腔濫調指法例違反言論自由，正正是政治人物煽動他人的伎倆。即使撇除被告針對共產黨的言論，他仍有煽動意圖打擊特區政府，由於特區政府是中央所授權，這亦是打擊中央。

批街站當健康講座屬「掛羊頭賣狗肉」

陳官續稱，被告曾在不同場合帶領現場者叫「光時」、侮辱警方及其家人的口號，煽動意圖明顯不過，行為毫不遮掩，旨在討好同路人，促致「政治狂想者」支持以在民主派初選勝出，繼而再下一城進入立法會抗爭。陳官又批評被告以「健康講座」為名擺街站是「掛羊頭賣狗肉」。

陳官指出，雖不苟同被告在前年5月24日以粗言穢語惡意攻擊警方，但當天作為未達至擾亂秩序行為，而被告貶損路人的大陸口音僅屬品格及修為問題；另被告被指稱在旺角串謀發表煽動文字，陳官認為或只是被告與他人互動及呼應的「產品」，遂裁定上述3罪罪脫。