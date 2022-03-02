新冠疫情｜AEON水泄不通　市民批政府無能「想點封咪由佢封，我買夠自己嘢食」【多圖】 (17:03)

記者下午到過將軍澳及屯門市中心AEON店，其中將軍澳店人流與平日相若，屯門店人流較平日稍多，貨品供應充足，超市職員忙於上貨，多個紙皮箱堆疊。屯門店有24個收銀處及14個自助付款機，惟排隊付款的人龍圍繞至少四行購物貨架，保安員說至少要排半小時，大部分市民的貨物裝滿購物車。

市民謝先生稱為自己及姐姐的家庭購買物資，買了20多件食品，包括杯麵及餃子。他自言只因便宜而非為囤積物資，又說即使政府封城也不怕沒飯開，「政府咁無能，想點封咪由佢封，我自己買夠自己嘢食」。他認為買半個月至一個月的糧食便足夠。

另一街坊梁女士購買了青瓜、蘿蔔、南瓜等新鮮蔬菜，以及急凍點心、餃子等，足夠吃約3天。她說，因疫情嚴重想減少外出，購買的分量只較平日多一點。她聽其他街坊說，屯門店上午已截龍，因此下午才來購物，認為超市物資很多，根本毋須憂慮，「唔會搶到啲架空晒，都有貨入呀」。

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