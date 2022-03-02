3男涉偷不符品質標準國藥口罩受審　國藥：發現油麻地水果店平售原須銷毁口罩 (14:50)

3名被告依次為職訓局經理張樹基（58歲）、職訓局倉務員蔡文豪（42歲）及裝修工人李柱洪（31歲）。3人同被控於2020年7月28日，在沙田安麗街11號企業中心2319至2330室內偷竊224個載有口罩的紙箱，屬國藥科技股份有限公司的財產。

控方開案陳辭指出，案發地點為國藥的口罩生產廠房，張樹基及蔡文豪分別任職物料控制經理及倉務員，兩人獲告知廠房共41.2萬個口罩不合格須銷毁，案發當晚近9時，兩人及其他職員將紙箱搬上一密斗貨車，貨車駛往土瓜灣落山道86號，數名男子將紙箱搬往後巷的處所。另一輛夾斗車則夾起數個紙箱，運到堆填區棄置。首被告翌日告知上司已銷毁該批口罩。

警方調查後發現，第三被告在落山道86號有一間鐵皮屋，內有136箱口罩。他在警誡下稱，次被告稱因堆填區已關閉，租用其鐵皮屋擺放口罩廢料，而他不知是盜竊所得。次被告每晚會找他開倉，取兩個紙箱離開，曾稱會送禮或自用。控辯雙方同意，鐵皮屋內的口罩屬上述須銷毀的批次。

3名被告亦分別曾在WhatsApp詢問朋友要不要買口罩，並附上以膠袋裝着藍色口罩的相片。其中首被告曾向「Albert」傳送一份文件的相片，內容有關國藥銷毁一批共41.2萬個口罩，詢問對方有沒有人想購買。審訊午續。