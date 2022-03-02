新冠疫情｜私院轉染疫洗腎者至公院 袁國勇：道德錯誤 (12:36)

袁國勇建議，私院應協助處理新型冠狀病毒輕症的住院及門診病人。他指出，近乎所有公私營醫護已接種新冠疫苗，病房亦每小時換氣6次，私院醫護人員與醫管局員工一樣，均有N95呼吸器及個人保護裝備。

他又稱，現時密切接觸者要被隔離，私院可能擔心萬一院內現感染，有大量醫護會被隔離，但現時五分之一至二十分之一人口已受感染，上述隔離政策應改變，私院的隔離措施應與公院看齊，即受感染醫護染疫7日後，只要驗出陰性便可復工，其接觸者只要做足防護，每日上班前接受快速檢測，並呈陰性，仍可上班，以便私院助收染疫者。

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