隔離計算｜第六、七天陰性結果怎麼計？ (00:24)

現時染上新型冠狀病毒未必要入隔離設施，快速測試驗出陽性又未能向政府登記，滯留在社區的患者要自行計算14日隔離期，政府準則又不時修改，若快速測試後又經核酸覆檢，到底哪一天才算第一天？若政府推出快速測試呈報平台前，已驗出陽性又計不計？本報現一一解答染疫者的疑難。
■快速抗原測試陽性怎辦？
．會被視為陽性個案，讀取結果後應即拍照記錄，並在家隔離，或等候送往隔離設施
■隔離期第一天為何時？
．檢測呈陽性的採集樣本日翌日為第一天
■若患者快速測試及核酸檢測同樣呈陽性，應以哪一項檢測計算隔離期？
．一般會以首次檢測計算，即首次呈陽性的採集樣本日的翌日為第一天，如無檢測或接收樣本紀錄，則以收到檢測結果通知當日為第一天
■隔離何時完結？
．未接種兩劑新冠疫苗者，測試陽性後第14天，以快速測試驗出陰性便可結束隔離；如仍驗出陽性，每日驗直至陰性
．已接種至少兩劑疫苗者，測試陽性後第6及第7天，連續兩日以快速測試驗出陰性便可結束隔離；若仍驗出陽性，可持續檢測至連續兩日呈陰性，便可結束隔離
■何時可呈報快速測試陽性？
．快速測試陽性的網上申報平台本周內推出，公布指定日期後，快速測試陽性會被視為確診，當局會追溯及計算隔離期，並會發隔離令及檢疫令
．已驗出陽性一段時間者，不鼓勵以新平台取醫療證明，稍後會公布如何證明曾染疫及已隔離
■什麼人優先隔離？
．近日檢測陽性者帶有病毒量料較高；家居環境不理想，如家中有免疫力低的人；或居住環境狹窄及密度高