隔離計算｜第六、七天陰性結果怎麼計？ (00:24)

■快速抗原測試陽性怎辦？

．會被視為陽性個案，讀取結果後應即拍照記錄，並在家隔離，或等候送往隔離設施

■隔離期第一天為何時？

．檢測呈陽性的採集樣本日翌日為第一天

■若患者快速測試及核酸檢測同樣呈陽性，應以哪一項檢測計算隔離期？

．一般會以首次檢測計算，即首次呈陽性的採集樣本日的翌日為第一天，如無檢測或接收樣本紀錄，則以收到檢測結果通知當日為第一天

■隔離何時完結？

．未接種兩劑新冠疫苗者，測試陽性後第14天，以快速測試驗出陰性便可結束隔離；如仍驗出陽性，每日驗直至陰性

．已接種至少兩劑疫苗者，測試陽性後第6及第7天，連續兩日以快速測試驗出陰性便可結束隔離；若仍驗出陽性，可持續檢測至連續兩日呈陰性，便可結束隔離

■何時可呈報快速測試陽性？

．快速測試陽性的網上申報平台本周內推出，公布指定日期後，快速測試陽性會被視為確診，當局會追溯及計算隔離期，並會發隔離令及檢疫令

．已驗出陽性一段時間者，不鼓勵以新平台取醫療證明，稍後會公布如何證明曾染疫及已隔離

■什麼人優先隔離？

．近日檢測陽性者帶有病毒量料較高；家居環境不理想，如家中有免疫力低的人；或居住環境狹窄及密度高

資料來源：衛生防護中心