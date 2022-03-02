零售食肆縮短營業 24小時惠康不見了 (00:54)

【零售店】

百佳：

縮減營業時間，約246間分店，其中28間昨起提早至晚上7時或之前關門。

由於近日顧客對各類貨品的需求急增，已經加強採購和增加訂單。現時食品和日用品等供應仍然穩定。希望市民理性選購，讓更多市民能夠購得所需的食品及日用品。公司每天向所有員工提供抗原快速測試，當值前必須取得陰性測試結果。如店舖有員工確診，將暫停營業，進行全店徹底清潔和消毒，所有員工必須完成快速測試，並呈陰性結果，才可返回工作崗位。

惠康：

320間分店昨起，大部分分店提早約4小時關門，7間分店早於下午5時關門。24小時惠康也縮減營業時間。

為了確保所有同事，顧客與工作伙伴的安全及健康，在平衡健康安全、人手資源調動及服務社區需要的大前提下，適當地調整分店營業時間，大致上因應夜間人流減少而作相應調整，直至另行通知。公司已盡力確保對顧客構成最少的影響，將會密切注意並評估情況，適時恢復正常營業時間。

萬寧：

昨起逾300間分店中，53間分店暫停營業，部分暫停網購店取服務。

有見最近疫情事態發展，首要工作是確保所有同事、顧客與工作伙伴的安全及健康，並在平衡健康安全及服務社區為大前提下，暫停營業部分分店，指這能更有效調動人手資源。社區註冊藥劑師團隊、醫院取藥服務將維持。

一田：

周一起全線分店提早至晚上8時休息。

目前的食品及日用品供應尚算穩定，並會一直密切注意當局就全民強檢的安排，冀能配合政府防疫下，維持正常運作。自第五波疫情開始，已即時加強防疫消毒程序及次數，各分店每晚均會全面消毒及清潔；員工亦必須定期進行快速檢測。

屈臣氏：

營業時間根據疫情而不定時更改，而因應物流情況嚴峻及人手非常緊絀，本月1日至16日原定送貨上門服務會有所延遲，將於出貨前經SMS通知更新時間。

【食肆】

麥當勞：

暫停24小時通宵服務，包括24小時麥麥送，縮短部分營業時間。

大家樂、一粥麵：

大家樂昨起約112間分店中，35間維持堂食，部分分店只提供外賣。

一粥麵昨起約42間分店中，3間維持堂食，部分分店只提供外賣。

由於第五波疫情擴散速度快，員工居住於各區，與社區染疫狀況類近，累計確診人數持續上升；不同分店因有確診者到店光顧，或員工確診及被列為密切接觸者，而要停業清潔消毒。如有分店員工確診，分店會即時停止營業，所有分店員工都需進行檢測，待取得陰性檢測結果後方可上班，並立即安排清潔公司到店內進行深層消毒和清潔。

大快活：

約145間分店中，36間暫停營業，部分分店調整營業時間。

暫有計劃暫停堂食服務， 大部份分店均照常營業。將繼續密切留意疫情發展，靈活調整營運策略；亦會積極配合政府施行的措施，盡最大努力確保員工及顧客的安全。

美心集團：

美心MX約47間分店中，9間分店暫停營業，部分分店調整營業時間。

由於疫情嚴峻，美心集團旗下部分食肆服務及營業時間，可能受到影響而需要適當調整。在平衡員工和顧客的安全下，如情況許可，會繼續盡力維持食品供應及服務。

【網上外賣平台】

戶戶送：

根據政府的最新防疫措施，向送餐專員發出相關指引和提供支援，包括如需送餐到有確診個案的大廈或隔離酒店時，送餐專員在抵達地點後應聯絡顧客，安排在大堂或良好通風出入口送餐，及推出「無接觸送餐」服務等。有關全民強制檢測期間之安排，一直與相關政府部門保持緊密聯繫，並將按照政府指引為餐廳夥伴、送餐專員以及顧客提供適時支援。

Foodpanda：

一直採取嚴格的防疫措施，包括要求及不斷提醒送遞員，必須於送遞期間全程佩戴口罩，並在每次送餐前後消毒雙手。與衛生署及其他有關部門緊密合作，隨時作出一切合適安排，包括根據政府最新的強制檢測或隔離指引，調整送遞服務範圍，例如暫停送遞至指定處所或地址等各項措施。建議顧客採用「無接觸送遞」服務，以減少感染病毒的機會。

【公共事業服務】

港燈：

在最新一波疫情，有約 150名員工確診或初步確診。公司已採取和實施一系列預防和應變措施，確保疫情不會對港燈的電力供應構成影響，包括緊急維修召喚等工作。除了安排可以留家工作的同事在家工作，港燈已在旗下各工作場所推行「疫苗氣泡」規定。因應疫情最新的變化，亦要求所有為維持核心服務，而需要在工作崗位上當值的員工，定期進行快速抗原測試，待取得陰性結果後，才可返回辦公處所。

中電：

自第五波疫情以來，約280名中電員工確診。上月23日開始執行自行檢測計劃，返回中電處所工作的中電員工及承辦商人員，必須出示快速抗原測試的陰性結果。為保障員工和客戶的健康，及配合政府的防疫安排，中華電力的客戶服務已作出適當調整，只提供有限度的抄讀電錶服務，賬單派遞服務亦會受到影響。至於有關政府倘若實施全民檢測時候的上班安排，將會向相關政府部門進一步了解，會致力確保發電、供電及緊急服務維持正常。

香港中華煤氣：

疫情至今員工確診數目不是太多，對客戶提供的維修服務暫時沒有影響。管理層由2020年開始，每星期會為疫情舉行會議，以盡快實行適當措施，包括自設呈報平台，若有員工確診，會請他們填寫資料，方便同事追蹤有關個案；亦為前綫員工派發保護力較强的KF94口罩和面罩，部份前綫員工會每天進行快速測試。公司未有收到禁足通知，但現時提供的緊急服務不會有變，以確保供氣安全。