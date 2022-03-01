新冠疫情｜隔離營申訴：咳血痰多次打電話不果　倡輕症可自選留家 (22:55)

Mary（化名）與婆婆及妹妹上月24日在所住大廈的圍封強檢中驗出陽性，同日被送往鯉魚門度假村社區隔離設施。Mary指，入營時太匆忙未及自行準備藥物，幸三人均屬輕症，只有咳嗽、喉嚨痛等，但上周六婆婆咳出血痰，她數次致電熱線冀可提供藥物均沒人接聽，至周日打通電話獲受理，但因鯉魚門隔離營沒醫生當值，個案被轉介至位於竹篙灣的醫生電話問診，同日晚上10時半才有職員為婆婆送上咳藥水及化痰素。

Mary認為，她與家人均為屬輕症患者，實際上沒必要入住隔離設施，入營後「政府只是掉我哋喺度」，留家自理反而可托人代為買藥，「仲快有藥食，在營內反而要等」。她又指，預視全民檢測會找到更多個案，很多輕症患者可能是長者及寵物的照顧者，強行分開隔離或帶來額外麻煩，「如有10萬人確診，佢哋有寵物，難道要將成上萬隻動物全部送哂去漁農署？」她冀如政府推行全民檢測，應讓輕症患者自行選擇留家或隔離。

另外，政府現容許已完成接種疫苗者，於隔離後第6、7日後以快速測試驗出陰性，提早結束14日隔離期。Mary等三人已打齊兩針，即今日及明日連續兩日快速檢測陰性，便可提早結束隔離。惟Mary稱，隔離營職員向她們提供檢測包後，要求她們收到通知後才可測試，但今日全沒指示，查詢後職員僅稱「衛生署安排後會通知你」。Mary亦擔心，因她們三人目前同房隔離，如有1人快速測試陽性，其餘2人是否仍可提早離開，但職員只表示不清楚安排。她坦言「好懊惱」，不滿安排混亂或耽誤三人提早結束隔離。

衛生防護中心今日回覆稱，現優先安排圍封驗出陽性者前往隔離設施，以免垂直或橫向傳播風險；而近日陽性個案的病毒量較高，也會優先隔離；尚有家居環境有高危者，或居住環境狹窄、密度高，也會優先隔離。