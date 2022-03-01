17歲男生認偷拍前女友裸聊片威脅性交　還押候判 (17:31)

被告為代號C.W.K.（現年17歲），今承認各一項刑事恐嚇、以威脅手段及企圖以威脅手段促致他人作非法的性行為罪。被告另否認一項刑事恐嚇罪，控罪由存檔法庭。

案情指出，被告與X（案發時16歲）為中學同學，二人自2020年1月起拍拖，4月曾透過微信裸聊，翌月分手。至同年11月初，被告透過社交媒體Instagram向X傳送早前X裸聊的照片及片段，威脅對方若不復合將在網上發布，X嘗試與被告聯絡，看看有否復合的機會。

X在12月8日再次收到相關影像，被告藉此威脅X進行性交，X受驚下只好答應，兩人最終在使用安全套的情況下性交，X發現被告確實刪除了部分片段，並相信被告會刪除其餘的影像。惟同月21日，被告再以同樣手段威脅X性交，X遂將事情告知母親，最終報警處理。