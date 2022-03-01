新冠疫情｜多117患者離世　年齡47至99歲 (16:39)

較年輕離世患者資料：

．59歲女子：有殘障及患癌，2月27日因發燒肺炎到瑪麗醫院急症室，延至2月28日早上不治。

．58歲男子：沒有長期病患，2月27日到伊利沙伯醫院急症室，入院時有明顯肺炎及肺積水，延至2月28日早上不治，沒有接種疫苗。

．47歲女子：有免疫系統疾病，2月26日因發燒到天水圍醫院急症室，當時有心肌梗塞情況轉送到屯門醫院，延至2月28日早上不治。

．52歲男子：因糖尿併發症到東區醫院急症室，其後入深切治療部，延至2月28日早上不治。

．57歲男子：有腎病，2月27日因氣促到天水圍醫院急症室，並轉送到屯門醫院隔離病房，延至2月28日早上不治。

．57歲女子：有癌症，2月26日因氣促到威爾斯親王醫院急症室， 被診斷肺動脈栓塞，延至2月28日下午不治。

李立業表示，因數據滯後，2月23日至27日多55人死亡，包括40男15女，介乎57至102歲。第五波疫情至今有808名患者在公院離世，疫情逾兩年至今累計1013名患者在公院不治。

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