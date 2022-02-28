新冠疫情｜DSE考生獲派快測包　每科試前檢測陰性方可應試 (19:07)

考評局秘書長魏向東稱，相信考生不會說謊，如考生因虛報被揭發，情況會十分嚴重，其考試資格會被取消，考生亦會因違反政府防疫規定而須負上刑責。考評局正構思方案，讓學生記錄及保留檢測結果，有需要時可供檢查，例如翻查有關照片。

現發燒等新冠病徵或正檢疫隔離禁應考文憑試

除快測結果陽性的考生不應前往試場，考評局亦提醒考生若出現發燒或新冠病毒病徵，或正接受檢疫包括家居隔離等都不可赴考。如考生因有關原因缺席，可申請「科目評審成績」，按現有機制評估學校考生的成績，最高可取第5級。

倘取消文憑試自修生缺學校成績作評估 考評局「無能為力」

考評局亦已制定3個後備方案，若疫情在4月初仍未明朗，文憑試將延後至5月中開考；若至4月下旬疫情仍未明顯紓緩，進一步把筆試延後至6月初；若5月中疫情仍嚴峻，會取消今屆文憑試，按校內評估數據，預測學校考生的文憑試成績。

考評局公開考試總監麥勁生稱，安排不適用於自修生，因他們缺乏學校成績做評估，稱考評局「少少無能為力」，盡量希望可舉行考試。

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