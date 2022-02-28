新冠疫情｜何栢良：疫情處「爬山期」　政府應盡早推網上登記平台掌握疫情數據 (15:51)

至於疫情何時到達高峰，何栢良在商台節目《在晴朗的一天出發》稱，海外數據顯示，在疫情大爆發後1至2個月後，隨着已經感染及免疫的人口增加，配合各項防疫措施，確診個案數字會逐步回落，加上未來天氣將逐步回暖，相信有助減低病毒活躍期。

他強調，現時目標是加快接種新冠疫苗，現時不少高風險者仍然未接種疫苗，情況不理想，促請當局動員提高接種率，強烈建議有「三高」、心臟病或糖尿等問題的70歲以上長者接種復必泰疫苗，以獲得足夠保護。

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